Эксперт: потребителю, помимо товара, нужна информация

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Товар — не единственное, что необходимо потребителю от производителя индустрии моды. Об этом рассказала основатель модельного агентства MARYWAY, член московской «Деловой России» Мария Бабкина, передает DailyMoscow.

Помимо одежды, потребителю необходима информация, когда, где и что носить, отметила она. Бренд должен эту информацию предоставлять.

— Диалог производителя с потребителем — это суть бренда. И он осуществляется не только через маркетинговые кампании, но и через моделей — через лица бренда, — подчеркнула Бабкина.

Эксперт добавила, что на меркетплейсы выходит все большее количество отечественных брендов.

«Реальное время» уже писало, что экономика городских торговых центров показывает тревожную динамику: пандемия, уход западных брендов с российского рынка и падение покупательной способности нанесли серьезный удар по посещаемости моллов в городах-миллионниках. Люди стремятся сэкономить, поэтому, к примеру, небывалый расцвет переживает сегодня e-commerce, очень популярны среди населения дискаунтеры.



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Елизавета Пуншева