Юрий Бабенко: «В паузу сделали все, что запланировали»

И. о. главного тренера «Ак Барса» Юрий Бабенко поделился итогами работы с командой во время паузы в КХЛ. Его слова приводит пресс-служба казанского клуба.

— Сделали все, что запланировали: физически поднагрузили ребят, плюс на лед выходят те, у кого были травмы. Провели хорошую работу, — сказал Бабенко.

Также наставник рассказал о подготовке к матчу с «Кунльлунем», с которым команда встретится сегодня в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

— Всегда разбираем соперника. Нам самим важно получать как можно меньше удалений. Разобрали игру соперника в большинстве, меньшинстве, равных составах, — отметил тренер.

Фото: ak-bars.ru

По словам Бабенко, в состав «Ак Барса» вернулись игроки, выступавшие за сборную России. Из-за возможных нагрузок он обещал «использовать их правильно».

Отметим, что «Ак Барс» сыграет с командой «Куньлунь» в 19.00 в Казани. На данный момент подопечные Бабенко занимают седьмое место в Восточной конференции. Команда сыграла 39 матчей и заработала 43 очка.

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Айрат Назипов