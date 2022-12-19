Совет директоров КМПО рассмотрит проект бюджета на 2023 год

Фото: пресс-служба КМПО

АО «Казанское моторостроительное производственное объединение» (КМПО) проведет заседание совета директоров 22 декабря, на котором рассмотрит ряд вопросов, в том числе проект бюджета на 2023 год, выяснило «Реальное время».



На заседании наблюдательного совета также рассмотрят предварительные итоги работы общества за 2022 год.

Еще в повестке — вопрос образования коллегиального исполнительного органа и рассмотрение отчета о проводимой работе по профилактике и противодействию коррупции в АО «КМПО» за 2022 год.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В июне на годовом собрании в КМПО решили направить половину чистой прибыли за 2021 год на дивиденды, другую часть — на развитие предприятия.



По результатам решения по распределению прибыли по итогам 2021 года на выплату вознаграждений членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей заложили 7,3 миллиона рублей. Это на 100 тысяч рублей больше, чем по результатам 2020 года, когда на эти цели выделялось 7,2 миллиона рублей.

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Маргарита Головатенко