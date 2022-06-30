КМПО направит на выплату вознаграждений членам Совета директоров 7,3 миллиона рублей

Фото: пресс-служба КМПО

Акционеры АО «Казанское моторостроительное производственное объединение» (КМПО) приняли решение по распределению прибыли по результатам 2021 года, решение опубликовано на сайте раскрытия корпоративной информации.



На выплату вознаграждений членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей заложили 7,3 миллиона рублей. Это на 100 тысяч рублей больше, чем по результатам 2020 года, когда на эти цели выделялось 7,2 миллиона рублей. На выплату вознаграждений членам Ревизионной комиссии направят 240 тысяч рублей, эта сумма осталась неизменной.

На выплату дивидендов решено направить 301,2 миллиона рублей, то есть 50,2% чистой прибыли из расчета 47,5 рубля на бумагу номиналом 1 рубль. На развитие заложено 293,3 миллиона, что составляет 48,8%.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в прошлом году КМПО получило 600,7 млн рублей чистой прибыли, продемонстрировав рост на 2,7% к уровню 2020 года. Уставный капитал КМПО составляет 6,3 млн рублей, он разделен на обыкновенные именные акции номиналом 1 рубль.

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Маргарита Головатенко