КМПО направит половину чистой прибыли за 2021 год на дивиденды, остальное — на развитие

Акционеры АО «Казанское моторостроительное производственное объединение» (КМПО) на годовом собрании в пятницу решили направить половину чистой прибыли за 2021 год на дивиденды, другую часть — на развитие предприятия, сообщает пресс-служба КМПО.



Так, на выплату дивидендов направят 301,3 млн рублей (то есть 50,2% чистой прибыли) из расчета 47,5 рубля на бумагу номиналом 1 рубль. Дивиденды увеличены на 2,1% по сравнению с прошлым годом, когда компания выплачивала 46,5 рубля за акцию. На развитие компании заложено 293,3 млн рублей, то есть 48,8%.

Напомним, в прошлом году КМПО получило 600,7 млн рублей чистой прибыли, продемонстрировав рост на 2,7% к уровню 2020 года. Уставный капитал КМПО составляет 6,3 млн рублей, он разделен на обыкновенные именные акции номиналом 1 рубль.

Члены совета директоров сохранили свои места, за исключением начальника отдела по работе с портфельными инвестициями АО «Связьинвестнефтехим» Дениса Сотова — вместо него теперь заместитель министра промышленности и торговли Татарстана Иван Колчин.

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Маргарита Головатенко