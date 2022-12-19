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Обладатель «Золотого мяча» 2022 года Карим Бензема объявил об уходе из сборной Франции

17:47, 19.12.2022
Обладатель «Золотого мяча» 2022 года Карим Бензема объявил об уходе из сборной Франции
Фото: wikipedia.org/Real Madrid

Обладатель «Золотого мяча» 2022 года Карим Бензема объявил об уходе из сборной Франции по футболу.

— Я прикладывал усилия и совершал ошибки, чтобы быть тем, кем я являюсь сегодня. Я горжусь этим! Я написал свою историю, и наша заканчивается, — написал он на своей странице в социальных сетях.

Французский форвард Карим Бензема стал обладателем престижной премии «Золотой мяч» в октябре. 34-летний футболист в прошлом сезоне с «Реалом» выиграл Ла лигу и Лигу чемпионов, став лучшим бомбардиром обоих турниров. В составе мадридского клуба футболист играет с 2007 года — провел 421 матч, забив 223 гола.

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Маргарита Головатенко
СпортФутбол

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