Обладатель «Золотого мяча» 2022 года Карим Бензема объявил об уходе из сборной Франции

Обладатель «Золотого мяча» 2022 года Карим Бензема объявил об уходе из сборной Франции по футболу.



— Я прикладывал усилия и совершал ошибки, чтобы быть тем, кем я являюсь сегодня. Я горжусь этим! Я написал свою историю, и наша заканчивается, — написал он на своей странице в социальных сетях.

Французский форвард Карим Бензема стал обладателем престижной премии «Золотой мяч» в октябре. 34-летний футболист в прошлом сезоне с «Реалом» выиграл Ла лигу и Лигу чемпионов, став лучшим бомбардиром обоих турниров. В составе мадридского клуба футболист играет с 2007 года — провел 421 матч, забив 223 гола.

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Маргарита Головатенко