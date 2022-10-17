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Обладателем «Золотого мяча» стал Карим Бензема

23:05, 17.10.2022
Обладателем «Золотого мяча» стал Карим Бензема
Фото: es.wikipedia.org

В Париже состоялась церемония вручения престижной премии «Золотой мяч». Ее вручает французский журнал France Football. В этом году обладателем данной награды стал французский форвард Карим Бензема.

Стоит отметить, что 34-летний футболист в прошлом сезоне с «Реалом» выиграл Ла лигу и Лигу чемпионов, став лучшим бомбардиром обоих турниров. В составе мадридского клуба футболист играет с 2007 года — провел 421 матч, забив 223 гола.

Напомним, в прошлом году обладателем «Золотого мяча» был игрок «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси. Это была седьмая такая награда в его карьере.

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Максим Кокунин
СпортФутбол

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