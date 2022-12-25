Исследование: 68% работодателей советуют позвонить, если молчание после собеседования затянулось

Согласно исследованию сервиса по поиску работы SuperJob, 68% работодателей советуют соискателям самим делать звонок, если молчание после их собеседования затянулось (44% советуют позвонить, а 24% — написать электронное письмо).

Большинство людей считают, если им не позвонили после собеседования, то это вежливый отказ. Лишь каждый пятый перезванивает сам, чтобы узнать итоги собеседования. И только 9% людей пишут электронные сообщения. Стоит отметить, что такая нерешительность свойственна больше женщинам, чем мужчинам.

Фото: pixabay.com

Так, за последние 11 лет, работодатели стали чаще рекомендовать самим писать рекрутерам.

Напомним, наиболее популярные сервисы для проведения онлайн-собеседований — Skype, WhatsApp и Zoom. Половина татарстанцев поделилась, что длительность разговора была не более 30 минут, еще 42% общались с представителями компаний от 30 минут до часа, 4% — час и более.



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Диана Фатыхова