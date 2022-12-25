Исследование: 68% работодателей советуют позвонить, если молчание после собеседования затянулось
Согласно исследованию сервиса по поиску работы SuperJob, 68% работодателей советуют соискателям самим делать звонок, если молчание после их собеседования затянулось (44% советуют позвонить, а 24% — написать электронное письмо).
Большинство людей считают, если им не позвонили после собеседования, то это вежливый отказ. Лишь каждый пятый перезванивает сам, чтобы узнать итоги собеседования. И только 9% людей пишут электронные сообщения. Стоит отметить, что такая нерешительность свойственна больше женщинам, чем мужчинам.
Так, за последние 11 лет, работодатели стали чаще рекомендовать самим писать рекрутерам.
Напомним, наиболее популярные сервисы для проведения онлайн-собеседований — Skype, WhatsApp и Zoom. Половина татарстанцев поделилась, что длительность разговора была не более 30 минут, еще 42% общались с представителями компаний от 30 минут до часа, 4% — час и более.
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