Почти каждый третий татарстанец проходил онлайн-собеседование

27% жителей Татарстана проходили онлайн-собеседования за последние три месяца. Чаще всего это были начинающие специалисты и студенты, а также представители сферы информационных технологий и продаж. Такие данные предоставил сервис HeadHunter.



У 44% респондентов опыт онлайн-встречи с потенциальным работодателем был единственным, столько же соискателей проходили собеседование в таком формате до пяти раз, около 10% — до десяти и более раз.

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Наиболее популярные сервисы для проведения онлайн-собеседований — Skype, WhatsApp и Zoom. Половина татарстанцев поделилась, что длительность разговора была не более 30 минут, еще 42% общались с представителями компаний от 30 минут до часа, 4% — час и более. Большинство использовали видеосвязь.