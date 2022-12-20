Исследование: на празднование Нового года казанцы планируют потратить около 17 тысяч рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В 2023 году на Новый год и праздничные дни казанцы планируют потратить около 17 тысяч рублей на одного человека, без учета стоимости подарков. В целом по России этот показатель составляет 17 тысяч. Об этом сообщает сервис SuperJob.

Годом ранее казанцы собирались потратить на аналогичные цели 18,4 тыс. рублей, в 2020-м — 17,5 тыс. рублей, а в 2019 году — 18 тыс. рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Самые маленькие траты планируются в Волгограде. На Новый год жители планируют потратить на одного человека 13,5 тысячи рублей, в Нижнем Новгороде — 14,3 тысячи, в Перми — 15 тысяч. Более щедро потратиться на праздники планируют москвичи — 21,1 тысячи, в Санкт-Петербурге — на 19,3 тысячи, а в Красноярске — 18,2 тысячи.

Напомним, в 2022 году казанцы планировали потратить на новогодние подарки примерно 11,8 тысячи рублей. В прошлом году эта сумма была больше — 12,5 тысячи рублей. В 2019 году казанцы готовы были закупиться подарками ровно на 10 тысяч рублей, говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.



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Диана Фатыхова