Казанцы планируют потратить на новогодние подарки 11,8 тысячи рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В 2022 году казанцы планируют потратить на новогодние подарки примерно 11,8 тысячи рублей. В прошлом году эта сумма была больше — 12,5 тысячи рублей. В 2019 году казанцы готовы были потратить на подарки ровно 10 тысяч рублей, говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.

В целом 66% россиян планируют поздравить на Новый год своих детей, родителей, сестер, братьев и другую родню. Каждый третий респондент (33%) желает преподнести новогодний подарок своей второй половинке.

Помимо этого, аналитики узнали, что сделать подарок самому себе планируют 13% опрошенных. Еще 9% намерены поздравить коллег. Не будут дарить подарки на Новый год 17% участников опроса.

Фото: realnoevremya.ru

Также выяснилось, что женщины чаще, чем мужчины, дарят подарки коллегам, родственникам и друзьям. Помимо этого, они не прочь и себя поздравить на Новый год. Исследование показало и то, что мужчины тратят на новогодние подарки почти в полтора раза больше средств, чем женщины.

Напомним, что недавно российский банк ВТБ и Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провели исследование, в результате которого выяснилось, что 86% россиян планируют подарить новогодний подарок своим родным. Почти каждый четвертый выразил уверенность, что поздравлять нужно сначала детей, а не взрослых.



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Антон Гаврилов