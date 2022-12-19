Выдача загранпаспортов в Татарстане выросла почти на треть
В Татарстане за январь-ноябрь 2022 года выдали 149 784 заграничных паспортов. Это на 31,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Чаще всего татарстанцы оформляли загранпаспорта нового поколения — 100 863. Это на 36,1% больше, чем за первые 11 месяцев 2021 года.
Паспортов гражданина России за январь-ноябрь 2022 года в Татарстане выдали 173 584 тысячи. Это на 2,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, подсчитали в МВД.
Из 173 584 тысячи паспортов 11 355 выдали татарстанцам взамен утраченных. Для сравнения, в прошлом году за январь-ноябрь таковых оформили — 11 023.
За 9 месяцев 2022 года МВД России оформило почти 4 млн загранпаспортов — это самый высокий показатель со времен начала пандемии COVID-19. В прошлом году за аналогичный период их количество было на миллион меньше
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