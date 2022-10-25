Россияне стали чаще оформлять загранпаспорта

За последние девять месяцев 2022 года МВД России оформило почти 4 млн загранпаспортов — это самый высокий показатель со времен начала пандемии COVID-19. В прошлом году за аналогичный период их количество было на миллион меньше.



— За январь-сентябрь 2022 года оформлено заграничных паспортов 3 882 392, — сообщило ведомство.

По сравнению с 2020 и 2021 россияне стали чаще обращаться в МВД за оформлением загранпаспорта, с января по сентябрь 2022 этот показатель стал самым высоким за последние четыре года. Так, в 2020 году ведомство оформило 2,2 млн загранпаспортов, в 2019 — более 3,7 млн.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Ведомство подчеркнуло, что число оформленных загранпаспортов за первые три квартала этого года значительно вырос, но не достигло показателей 2018 года — тогда оформили более 4,2 млн.

В апреле в МВД России сообщали, что по итогам первого квартала текущего года гражданство России приняли около 141,5 тысячи иностранцев. Это на 12% меньше, чем год назад. Российское гражданство является наиболее привлекательным для выходцев из бывших союзных республик, доля которых составила 97,2%, или 137,7 тысячи человек.



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Илина Хакимова