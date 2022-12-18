Владимир Путин подписал закон о порядке назначения главы Счетной палаты

Президент России Владимир Путин подписал закон, который уточняет порядок назначения и освобождения от должности главы Счетной палаты, его заместителя и полномочия ведомства. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Новым законом прописано, что кандидатуры для назначения на должность председателя Счетной палаты вносятся президенту России Советом палаты Совета Федерации по предложениям соответствующих комитетов.

Президенту должны направить не меньше трех кандидатур. Он выбирает из них одну и представляет Совету Федерации для назначения на должность председателя Счетной палаты.

Но если ни одна из предложенных кандидатур не устроит главу государства, он может выдвинуть другую кандидатуру.

Фото: wikipedia.org/Тара-Амингу

Такой же порядок устанавливается для назначения Госдумой замглавы Счетной палаты. При этом трех кандидатов президенту должен предлагать совет нижней палаты парламента по предложению фракций.

Напомним, в конце ноября Совет Федерации досрочно освободил Алексея Кудрина с поста главы Счетной палаты России. За это решение проголосовал 151 сенатор, один воздержался, против никто не высказался.

Без работы Кудрин не остался. Он перешел на работу в компанию «Яндекс», где занял должность советника по корпоративному развитию.

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Айрат Назипов