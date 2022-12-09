Алексей Кудрин приступил к работе в «Яндексе»

Бывший глава Счетной палаты России Алексей Кудрин вышел на работу в компанию «Яндекс». Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

— Первый день на новой работе, — написал Кудрин, опубликовав фотографию.



О переходе на работу в «Яндекс» Алексей Кудрин сообщил 5 декабря. В компании он занял должность советника по корпоративному развитию.

Напомним, в конце ноября Совет Федерации досрочно освободил Алексея Кудрина с поста главы Счетной палаты России. За это решение проголосовал 151 сенатор, один воздержался, против никто не высказался.

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Айрат Назипов