Двое подростков погибли и трое пострадали в результате стрельбы в США

Двое подростков погибли, еще трое пострадали в результате стрельбы в городе Атланта в американском штате Джорджия. Об этом со ссылкой на местную полицию пишет «РИА-Новости».

— Четырнадцатилетний и 16-летний юноши скончались на месте. Три человека были доставлены в местную больницу: 15-летняя девушка, 11-летний мальчик и 15-летний молодой человек. Мы знаем, что произошел некий спор в соцсетях, который перерос в стрельбу, — сказал замначальника полиции Чарльз Хэмптон-младший.

Он отметил, что одна группа людей пришла с оружием в квартиру, а затем другая группа открыла огонь.

Напомним, в июне «Реальное время» писало о решении американских властей снести здание начальной школы в городе Ювалде. За месяц до этого, вооруженный подросток убил там 21 человека.

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Айрат Назипов