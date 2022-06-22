В Техасе снесут здание школы, где при стрельбе погиб 21 человек

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Американские власти решили снести здание начальной школы в городе Ювалде, штат Техас, где в мае этого года вооруженный подросток убил 21 человека. «Вы не можете просить детей или учителей вернуться в эту школу», — заявил мэр Дон Маклафлин. Точные сроки сноса им не названы, сообщает РБК.

Утром 24 мая, около 11.33 по местному времени, бывший 18-летний ученик Сальвадор Рамос вошел в школу и забаррикадировался в одном из кабинетов. Начальник отдела полиции решил, что угрозы для детей нет, поэтому дал силовикам время для подготовки к штурму. Полицейские ворвались в кабинет только в 12.51 и застрелили нападавшего. В результате стрельбы погибли 19 детей и два учителя.



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21 июня на слушании в сенате Техаса начальника полиции обвинили в том, что тот поставил жизни офицеров выше жизни детей. Мэр Ювалде Дон Маклохлин попросил Министерство юстиции США проверить действия полиции.

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