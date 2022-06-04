Ринат Фахретдинов победил в дебютном поединке в UFC

Первый татарский боец UFC Ринат Фахретдинов одержал победу в дебютном поединке в UFC. Бой с греческим спортсменом Андреасом Михаилидисом продлился все три раунда.

По итогам поединка судьи единогласно отдали победу Фахретдинову. Эта победа стала для него 19-й в 20 поединках в смешанных единоборствах.

Фото: t.me/UFCRussia

Главным событием турнира UFC Вегас 56 станет поединок россиянина Александра Волквао и представителя Суринама Жаирзиньо Розенстрайка.

Татьяна Леухина