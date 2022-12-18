Вильфанд предрек Москве и Подмосковью сугробы до 40 см и выше к 19 декабря

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Высота сугробов в Москве и Подмосковье к понедельнику вырастет до 40 см и выше. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает ТАСС.



— По последним расчетам, высота снега к понедельнику увеличится на 15—20 см. Это значит, что сугробы достигнут 40 см в большинстве районов, в некоторых — еще выше, — отметил он.

Вильфанд также выразил уверенность, что высота сугробов в понедельник сможет побить рекорд от 19 декабря 1941 года, когда высота снежного покрова составляла 34 см.

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

— Наверное, многие видели кадры фильмов или фотографии из хроники о контрнаступлении в Подмосковье в 1941 году. Там люди по пояс в снегу. Вот такая погода и будет, — заключил Вильфанд.



Сегодня сообщалось, что за минувшую ночь с улиц Казани вывезли 12,87 тыс. тонн снега. Для обработки дорог от гололеда использовали 103 тонны реагента и 510 тонн песко-соляной смеси. В работах принимали участие 179 дорожных рабочих, было задействовано 475 единиц техники.



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Антон Гаврилов