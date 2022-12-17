За ночь в Казани убрали 13 тысяч тонн снега

За минувшую ночь с улиц Казани вывезли 12,87 тыс. тонн снега, сообщает пресс-служба мэрии. Для обработки дорог от гололеда использовали 103 тонны реагента и 510 тонн песко-соляной смеси. В работах принимали участие 179 дорожных рабочих, было задействовано 475 единиц техники.



Сегодня днем улицы от снега очищают 556 рабочих, которые задействуют 390 единиц специальной техники: 60 комбинированных дорожных машин, 70 тракторных щеток, 109 самосвалов, 89 фронтальных погрузчиков, 40 МКСМ «Барсик» и другой транспорт.

В течение дня снег будут вывозить с участков улиц Айдарова, Баумана, Батурина, Батыршина, Белинского, Беломорской, Блюхера, Борисковской, Вересаева, Восстания, Горсоветской, Гладилова, Копылова, Короленко, Кремлевской, Маршальской, Мичурина, Московской, Серова, Шамиля Усманова, Сибгата Хакима, проспектов Ибрагимова, Ямашева и других.

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Артем Гафаров