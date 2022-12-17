Хорватия лидирует по итогам первого периода матча за третье место на ЧМ-2022

Сегодня проходит матч за третье место в рамках чемпионата мира по футболу в Катаре. На поле встретились сборная Хорватии и Марокко. Последняя удивила всех футбольных фанатов и спортивных аналитиков, потому что обыграла сборные Испании и Португалии.

Марокко оказалось первой африканской страной, которая забирается так высоко в чемпионате мира по футболу. Ее сегодняшний соперник, сборная Хорватии, в рамках плей-офф обыграла Японию и Бразилию, но оба раза по пенальти.

Сейчас же именно хорваты лидируют на поле. По итогам первого тайма счет на табло 2—1 в их пользу.

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Артем Гафаров