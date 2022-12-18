Сегодня в Татарстане ледяной дождь и до -2 градусов
В воскресенье, 18 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем снег, в том числе мокрый. Возможен ледяной дождь, прогнозируют в Гидрометцентре республики.
Днем в Татарстане ожидается от -2 до +3 градусов. В Казани прогнозируют от 0 до +2°С, в Набережных Челнах — от -2 до +2°С .
Синоптики также прогнозируют умеренный южный ветер с сильными порывами. В отдельных районах возможны метель и туман, на дорогах сильная гололедица.
По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, с 17 по 19 декабря в республике выпадет около половины месячной нормы осадков, при этом температуры поднимутся выше ноля градусов — днем в воскресенье ожидается до +3°С.
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