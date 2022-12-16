ЕС ввел санкции против двух казанских компаний и бывшего замминистра промышленности и торговли Татарстана
Две казанские компании оказались под санкциями Евросоюза. Документ опубликован на сайте ЕС.
Так, под рестрикции попали АО «Казанский оптико-механический завод» и АО «ЭНИКС». Всего ЕС ввел санкции против 174 российских компаний.
Это не первые предприятия, попавшие под ограничения европейских стран. Ранее этот список пополнили: АО «Холдинговая компания «Ак Барс», казанское АО «Радиоприбор», АО «Альметьевский завод «Радиоприбор», АО «Научно-производственное объединение «Радиоэлектроника им. В.И. Шимко», ПАО «КАМАЗ», АО «Казанский вертолетный завод», зеленодольское АО «Судостроительная корпорация «Ак Барс», АО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро».
Также в списке оказался замминистра промышленности и торговли Татарстана Тимур Саматов. Сейчас он возглавляет Минпромторг ЛНР.
Напомним, под ограничения также попали вице-премьер Татьяна Голикова, директор Росгвардии Виктор Золотов, глава Минкультуры Ольга Любимова, министр просвещения Сергей Кравцов, глава Министерства науки и образования Валерий Фальков, министр труда Антон Котяков, глава МЧС Александр Куренков и министр юстиции Константин Чуйченко.
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