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ЕС ввел санкции против двух казанских компаний и бывшего замминистра промышленности и торговли Татарстана

22:03, 16.12.2022
ЕС ввел санкции против двух казанских компаний и бывшего замминистра промышленности и торговли Татарстана
Фото: Pixabay.com

Две казанские компании оказались под санкциями Евросоюза. Документ опубликован на сайте ЕС.

Так, под рестрикции попали АО «Казанский оптико-механический завод» и АО «ЭНИКС». Всего ЕС ввел санкции против 174 российских компаний.

Это не первые предприятия, попавшие под ограничения европейских стран. Ранее этот список пополнили: АО «Холдинговая компания «Ак Барс», казанское АО «Радиоприбор», АО «Альметьевский завод «Радиоприбор», АО «Научно-производственное объединение «Радиоэлектроника им. В.И. Шимко», ПАО «КАМАЗ», АО «Казанский вертолетный завод», зеленодольское АО «Судостроительная корпорация «Ак Барс», АО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро».

Также в списке оказался замминистра промышленности и торговли Татарстана Тимур Саматов. Сейчас он возглавляет Минпромторг ЛНР.

Фото: mpt.tatarstan.ru (Тимур Саматов на фото — слева)

Напомним, под ограничения также попали вице-премьер Татьяна Голикова, директор Росгвардии Виктор Золотов, глава Минкультуры Ольга Любимова, министр просвещения Сергей Кравцов, глава Министерства науки и образования Валерий Фальков, министр труда Антон Котяков, глава МЧС Александр Куренков и министр юстиции Константин Чуйченко.

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Айрат Назипов
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