За сутки в Казани произошло 213 ДТП

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За минувшие сутки в Казани произошло 213 ДТП, сообщает управление ГИБДД по городу. В результате столкновений автомобилей пострадали три человека.

Сотрудники ДПС задержали пятерых водителей в состоянии алкогольного опьянения, а также одного — не имеющего водительских прав. Помимо этого, по подозрению в совершении преступлений в отделы полиции доставили еще троих человек.



Фото: realnoevremya.ru

Одно из ДТП произошло вчера в район Советской площади на повороте с Сибирского тракта на улицу Николая Ершова. Там грузовик столкнулся с автобусом, из-за чего перекрытыми оказались две из трех полос движения, а пробка растянулась на несколько километров. Затор растянулся от остановки «Национальный архив» до «Октябрьского городка».

В вечернее время в Казани образовались 10-бальные пробки. Традиционно, остановилось движение в центре города: заторы были на улицах Пушкина, Татарстан, Габдуллы Тукая, Бутлерова, Московской и Лево-Булачной. Пробка также образовалась в Щербаковском переулке.



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Артем Гафаров