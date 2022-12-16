Пробки на казанских дорогах достигли 10 баллов

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Вечером в пятницу, 16 декабря, на дорогах Казани образовались 10-балльные пробки, следует из данных сервиса «Яндекс.Карты» на 17.05. Час назад они оценивались в 9 баллов.

Традиционно заторы образовались в центре города. Движение затруднено на улицах Пушкина, Татарстан, Габдуллы Тукая, Бутлерова, Московской и Лево-Булачной. Пробка также образовалась в Щербаковском переулке.

Затор наблюдается на ул. Николая Ершова, Гвардейской, Кул Гали. В пробке также стоят автомобилисты на проспектах Победы и Ямашева, а также на Мамадышском и Сибирском трактах.

скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

Днем в Казани прошел сильный снег. По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, с 17 по 19 декабря в республике выпадет около половины месячной нормы осадков, при этом температуры поднимутся выше ноля градусов.



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Татьяна Демина