Пробки на казанских дорогах достигли 10 баллов
Вечером в пятницу, 16 декабря, на дорогах Казани образовались 10-балльные пробки, следует из данных сервиса «Яндекс.Карты» на 17.05. Час назад они оценивались в 9 баллов.
Традиционно заторы образовались в центре города. Движение затруднено на улицах Пушкина, Татарстан, Габдуллы Тукая, Бутлерова, Московской и Лево-Булачной. Пробка также образовалась в Щербаковском переулке.
Затор наблюдается на ул. Николая Ершова, Гвардейской, Кул Гали. В пробке также стоят автомобилисты на проспектах Победы и Ямашева, а также на Мамадышском и Сибирском трактах.
Днем в Казани прошел сильный снег. По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, с 17 по 19 декабря в республике выпадет около половины месячной нормы осадков, при этом температуры поднимутся выше ноля градусов.
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