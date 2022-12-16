В ФИФА планируют изменить формат ЧМ-2026 по футболу

Президент ФИФА Джанни Инфантино подтвердил информацию о том, что формат следующего чемпионата мира, который состоится в 2026 году, может измениться. Об этом пишет «Чемпионат».

— Был одобрен план с делением на 16 групп по три команды в каждой, но, возможно, это придется пересмотреть. Есть мнения, что 12 групп по четыре сборные будет лучшим вариантом, — сказал Инфантино.

Отметим, что ЧМ-2026 планируется провести в трех странах: Канаде, Мексике и США.

Фото: fifa.com

Напомним, что сейчас в Катаре завершается ЧМ-2022. В финале 18 декабря Франция встретится с Аргентиной. За 3-е место сыграют команды Марокко и Хорватии. Матч состоится 17 декабря.



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Айрат Назипов