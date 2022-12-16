В новогодние праздники для казанцев запустят 58 дополнительных поездов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По Горьковской железной дороге будут курсировать 58 дополнительных поездов, которые свяжут Казань с другими городами. Об этом сообщает пресс-служба ОАО РЖД.

Основной упор будет сделан на маршрут Казань — Москва. Между столицей России и столицей Татарстана будут курсировать 52 поезда. Еще пять составов назначены в Санкт-Петербург и один — в Саратов

Все дополнительные поезда будут работать с 22 декабря по 10 января.

Ознакомиться с расписанием поездов дальнего следования можно на сайте ОАО «РЖД» и в центре поддержки клиентов по телефону: +7 (800) 775-00-00.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

А в начале декабря в Казань прибыл поезд Деда Мороза. На перроне его ждали более 600 детей и их родители. Затем поезд отправился в Набережные Челны. Всего за время путешествия новогодний состав проедет свыше 33 тысяч километров и посетит более 100 российских городов.



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Айрат Назипов