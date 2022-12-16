«Финикиец» Зыгмунт Зыгмунтович ответил на обвинения в воровстве

Фото: соцсети

Соратник основателя криптовалютного проекта Finiko Кирилла Доронина Зыгмунт Зыгмунтович рассказал, как заработал на дом, который стоит в пределах 200 млн рублей.

— Я в компании проработал 3 года. Я хорошо зарабатывал, как и другие. Да у меня скопился такой депозит за 3 года и на дивиденды с кабинета я жил, откладывал и покупал недвижимость, — проинформировал своих подписчиков Зыгмунтович.

Но на вопрос о том, что произошло с Finiko и кто лидер компании, «финикиец» отвечать не стал. Он отметил, что это «не имеет никакого значения».

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Напомним, сегодня Зыгмунт Зыгмунтович вышел в эфир и подтвердил, что ждет суда по экстрадиции. Ему заочно предъявлены обвинения в причастности к ОПС и мошенничестве в особо крупном размере. В августе 2021 года Зыгмунтович был заочно арестован Вахитовским райсудом Казани. Под арестом оказалась и его недвижимость в Татарстане — жилой дом, квартира, четыре парковочных места и автомобиль.



По данным следствия, Россию Зыгмунтович покинул еще с двумя соратниками создателя проекта Кирилла Доронина — Эдвардом и Маратом Сабировыми.



В ноябре Генпрокуратура России сообщала, что Зыгмунтовича задержали в Арабских Эмиратах, но вопрос об экстрадиции решен не был.

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Айрат Назипов