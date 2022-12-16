Совет директоров ПАО «Татнефть» утвердит бюджет на первый квартал 2023 года

Фото: пресс-служба ПАО «Татнефть»

Совет директоров ПАО «Татнефть» намерен провести заседание. Оно состоится 24 декабря, выяснило «Реальное время».

На заседании обсудят сразу несколько вопросов. Так, совет директоров татарстанской компании подведет итоги за 11 месяцев 2022 года. Также руководство планирует утвердить бюджет на январь и первый квартал 2023 года.

Кроме того, в повестке стоят вопросы: исполнение программы геологоразведочных работ, состояние нефтегазовых проектов за пределами России и результаты работы с научно-техническими институтами.

Фото: tatneft.ru

Напомним, «Реальное время» писало, что ПАО «Татнефть» приступило к согласованию сделки по покупке шинного бизнеса Nokian Tyres в России — соответствующее ходатайство поступило в ФАС.

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Айрат Назипов