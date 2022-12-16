Лукашенко: «Главное, чтобы у россиян и у нас были равные цены на энергоносители»

Глава Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам белорусско-российского сотрудничества заявил, что сроки формирования единого рынка газа с Россией сорваны. Об этом сообщает «БелТА».



— Напомню, союзной программой по формированию объединенного рынка газа предусмотрены конкретные мероприятия и сроки, которые, к сожалению, по-моему, не реализованы. Они просто сорваны. Кто несет за это ответственность и как будем исправлять ситуацию? — спросил президент.

Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии отметил, что в первую очередь необходимо решить вопросы ценообразования на энергоресурсы, так как от этого зависит конкурентоспособность белорусской экономики. По словам Лукашенко, одно из пожеланий к российской стороне — создать равные условия для работы субъектов хозяйствования. Чтобы сельхозпредприятия, промышленные предприятия, компании в сфере услуг и другие работали в равных условиях. Он подчеркнул:

— Главное, чтобы у россиян и у нас были равные цены на энергоносители и другие направления нашей деятельности.

Напомним, Путин прокомментировал заявление Лукашенко о возможном перекрытии газа в Европу. Он также отметил, что страна уже сталкивалась с ситуацией блокировки газа, когда транзит в ЕС перекрывала Украина.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Диана Фатыхова