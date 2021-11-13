Путин прокомментировал заявление Лукашенко о возможном перекрытии газа в Европу

Президент России Владимир Путин прокомментировал заявление главы Белоруссии Александра Лукашенко о возможности перекрытия газа в Евросоюз.



«Честно говоря, я об этом первый раз слышу. Я дважды разговаривал с Александром Григорьевичем за последнее время, он мне ни разу об этом не сказал, даже не намекнул», — приводит его слова RT.

Фото: kremlin.ru

Путин пообещал обсудить с Лукашенко этот вопрос. Президент РФ отметил, что страна уже сталкивалась с ситуацией блокировки газа, когда транзит в ЕС перекрывала Украина.

Маргарита Головатенко