Как прошла сессия Госсовета Татарстана — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

Сегодняшняя сессия татарстанского Госсовета была короткой — в повестку внесли всего 17 вопросов. Заседание началось в 10 утра, и закончилось уже в 12. Необычной получилась и тематика встречи — в начале к депутатам обратился председатель Конституционного суда республики Фархат Хуснутдинов (прекращает работу 30 декабря этого года, — прим. авт.). Он рассказал, что вернулся из зоны СВО, куда доставил очередную партию гуманитарного груза, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В подшефный Лисичанск были доставлены медикаменты, продукты и другие предметы первой необходимости. Гуманитарную помощь встречал депутат Госсовета РТ Эдуард Шарафиев, который добровольцем ушел на фронт. Сегодня его могли увидеть живым и здоровым коллеги — депутаты Госсовета РТ.

— Рад приветствовать вас с территории специальной военной операции, где я в качестве добровольца выполняю поставленные перед нами задачи. Вместе мы сделаем все, чтобы мир на этой земле наступил как можно раньше и мы отметили нашу общую победу! — транслировали его обращение на сессии на большом экране.

Далее депутаты с помощью голосования утвердили список членов Общественной палаты республики. В списке 20 человек.

Также было отмечено, что в республике почти все учреждения образования, здравоохранения и культуры открыли персональные страницы в социальных сетях. Об этом сообщил глава Минцифры республики Айрат Хайруллин. Он пояснил, что на федеральном уровне рекомендовано участвовать в сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

— 5 500 учреждений республики, или 93% от общего количества, создали страницы в соцсетях, — рассказал он, выступая сегодня на заседании Госсовета Татарстана. По его словам, татарстанцы активно посещают сайты органов власти в поиске необходимой информации. — Всего 80 млн раз посетили портал РТ, — сказал он.

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Илина Хакимова