«Прекрасная и загадочная»: Эдуард Хайруллин прошел 192 ступени башни Сююмбике
«Невообразимо прекрасна и загадочна»
Кто, когда и зачем ее построил? Заместитель руководителя Татмедиа Эдуард Хайруллин прошел 192 ступени башни Сююмбике и рассказал историю культурного объекта. Видеозапись с обзором башни опубликована на YouTube.
— Без цифр остается только гадать и заглядывать в эти загадочные окна за ответами. Что видела эта древняя кладка? Вот бы отмотать пленку и подглядеть, — сказал Хайруллин.
Он также заявил, что башня «прекрасна и загадочна».
По словам Хайруллина, первый ярус башни самый мощный.
— Толщина стен здесь — 5 метров и 25 сантиметров, — рассказал он.
В течение трансляции ролика Хайруллин подробно описывает каждый ярус башни Сююмбике.
— Башня видна отовсюду как ориентир, маяк. Все ее семь ярусов, что так легко считаются, — отметил он.
Семь ступеней в небеса
Автор также рассказывает про постройку башни, он отмечает, что семь ярусов у башни неслучайно. По его словам, эта цифра символизирует количество дней, в течение которых она строилась.
— Семь ступеней ко всевышнему, семь небес рая и семь врат ада, — говорит автор ролика.
Также Хайруллин отмечает, что башня Сююмбике по своей структуре схожа со ступенчатым зиккуратом в Междуречье, Вавилонской башней, Висячими садами Семирамиды и Мавзолеем на Красной площади.
— У нашей башни много легендарных ступенчатых родственников, — считает автор.
Сходство с античным и египетским зодчеством
Хайруллин также отмечает, что при проектировании башни Сююмбике использовалось египетское, античное, азиатское и исламское зодчество.
Он также приводит слова французского путешественника Виконта Де Жюльвекура.
— Башня Сююмбике вся кирпичная: она построена с совершенством римским, — цитирует путешественника автор.
Помимо этого, он рассказывает, что татары всегда называли Сююмбике «башней ханской мечети».
— Идите к Сююмбике, поднимайтесь по этим ступеням как по ступеням самой башни, к небу, к вашему сокровенному. Не несите к ней записки и монеты, несите свою душу, любовь и сердце, — заключил Хайруллин.
Напомним, что в начале октября сообщалось, что в башне Сююмбике могут обустроить смотровую площадку. В начале 2021 года Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия выражал озабоченность состоянием падающей башни Сююмбике. При мониторинге ее состояния использовалась лазерная технология. Все подробности — в материале «Реального времени».
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