«Прекрасная и загадочная»: Эдуард Хайруллин прошел 192 ступени башни Сююмбике

Фото: Максим Платонов

«Невообразимо прекрасна и загадочна»

Кто, когда и зачем ее построил? Заместитель руководителя Татмедиа Эдуард Хайруллин прошел 192 ступени башни Сююмбике и рассказал историю культурного объекта. Видеозапись с обзором башни опубликована на YouTube.

— Без цифр остается только гадать и заглядывать в эти загадочные окна за ответами. Что видела эта древняя кладка? Вот бы отмотать пленку и подглядеть, — сказал Хайруллин.

Он также заявил, что башня «прекрасна и загадочна».

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

По словам Хайруллина, первый ярус башни самый мощный.

— Толщина стен здесь — 5 метров и 25 сантиметров, — рассказал он.

В течение трансляции ролика Хайруллин подробно описывает каждый ярус башни Сююмбике.

— Башня видна отовсюду как ориентир, маяк. Все ее семь ярусов, что так легко считаются, — отметил он.

Семь ступеней в небеса

Автор также рассказывает про постройку башни, он отмечает, что семь ярусов у башни неслучайно. По его словам, эта цифра символизирует количество дней, в течение которых она строилась.

— Семь ступеней ко всевышнему, семь небес рая и семь врат ада, — говорит автор ролика.

Также Хайруллин отмечает, что башня Сююмбике по своей структуре схожа со ступенчатым зиккуратом в Междуречье, Вавилонской башней, Висячими садами Семирамиды и Мавзолеем на Красной площади.

— У нашей башни много легендарных ступенчатых родственников, — считает автор.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сходство с античным и египетским зодчеством

Хайруллин также отмечает, что при проектировании башни Сююмбике использовалось египетское, античное, азиатское и исламское зодчество.

Он также приводит слова французского путешественника Виконта Де Жюльвекура.

— Башня Сююмбике вся кирпичная: она построена с совершенством римским, — цитирует путешественника автор.

Помимо этого, он рассказывает, что татары всегда называли Сююмбике «башней ханской мечети».

— Идите к Сююмбике, поднимайтесь по этим ступеням как по ступеням самой башни, к небу, к вашему сокровенному. Не несите к ней записки и монеты, несите свою душу, любовь и сердце, — заключил Хайруллин.

Напомним, что в начале октября сообщалось, что в башне Сююмбике могут обустроить смотровую площадку. В начале 2021 года Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия выражал озабоченность состоянием падающей башни Сююмбике. При мониторинге ее состояния использовалась лазерная технология. Все подробности — в материале «Реального времени».

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Антон Гаврилов