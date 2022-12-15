Указ об ответных мерах на потолок цен на российскую нефть ожидается на этой неделе

Указ президента России Владимира Путина об ответных мерах на потолок цен на российскую нефть ожидается на этой неделе. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет RT.

— Мы сообщим, как только он появится, — сказал представитель Кремля.

Напомним, власти России определились с формой ответа на потолок цен на нефть — согласован проект указа президента, описывающий механизм противодействия. В документе отражена идея об отказе от поставок странам, присоединившимся к ограничениям.

Также Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет признавать никаких потолков цен на энергоресурсы.



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Айрат Назипов