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Указ об ответных мерах на потолок цен на российскую нефть ожидается на этой неделе

12:44, 15.12.2022
Указ об ответных мерах на потолок цен на российскую нефть ожидается на этой неделе
Фото: kremlin.ru

Указ президента России Владимира Путина об ответных мерах на потолок цен на российскую нефть ожидается на этой неделе. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет RT.

— Мы сообщим, как только он появится, — сказал представитель Кремля.

Напомним, власти России определились с формой ответа на потолок цен на нефть — согласован проект указа президента, описывающий механизм противодействия. В документе отражена идея об отказе от поставок странам, присоединившимся к ограничениям.

Также Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет признавать никаких потолков цен на энергоресурсы.

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Айрат Назипов
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