«Ведомости»: власти договорились об ответе на потолок цен на нефть

Власти России определились с формой ответа на потолок цен на нефть — согласован проект указа президента, описывающий механизм противодействия, сообщают «Ведомости» со ссылкой на двух близких к правительству собеседников.



По их словам, в документе отражена идея об отказе от поставок странам, присоединившимся к ограничениям. Нефть запретят продавать по следующим основаниям:

Если в контракте в качестве получателя указана страна, присоединившаяся к потолку;

Если в контракте потолок фигурирует как условие либо устанавливаются референтные цены, равные потолку в $60 за баррель.

В документе также содержится пункт, который позволяет обходить любые запреты на проведение сделок с разрешения правительства.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Действие указа не распространится на отношения, возникшие до 5 декабря. Он вступает в силу с момента опубликования и будет действовать до 1 июля следующего года с возможностью продления. Детали реализации указа, в частности порядок мониторинга за соблюдением запрета, номенклатура товаров и список стран, должны быть прописаны правительством.

С введением ЕС и G7 потолка цен на российскую нефть в $60 за баррель сорт Urals торговался даже дешевле — на уровне $43,73 за баррель. Впрочем, эксперты связывают это не только с ограничением стоимости черного золота, но и с потерей европейских покупателей. Между тем запрет на поставки нефти морем и установленный потолок цен могут оказаться новым шоком для российской экономики, считают ряд экспертов. Подробнее о последствиях этих инициатив для страны в авторской колонке для «Реального времени» пишет аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.



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Маргарита Головатенко