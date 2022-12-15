Верховный суд разрешил родственникам и друзьям алиментщиков гасить их долги

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Верховный суд разрешил гасить задолженность обвиняемых в неуплате алиментов родственникам и друзьям, это следует из проекта постановления пленума суда.



Из документа следует, что «погашение задолженности может быть произведено не только самим должником, но и по его просьбе (с его согласия) другими лицами». Обещания и обязательства должников по алиментам погасить задолженность в будущем «не являются обстоятельствами, дающими основание для освобождения этого лица от уголовной ответственности».

Как пояснили в ВС РФ, покупка продуктов, оплата расходов и подарки не освобождают от уголовной ответственности, если не носят системный характер. Должника могут освободить от задолженности лишь по уважительным причинам — для этого суд подробно проанализирует его семейное и материальное положение.

В начале этого года Минюст предложил создать федеральный реестр неплательщиков алиментов, которые привлечены к административной и уголовной ответственности и находятся в розыске. В этой сфере год от года ужесточается практика: в 2021 году приставы взыскали с алиментщиков на 70% больше, чем в 2020-м — 33 миллиарда рублей против 19 миллиардов.

Фото: realnoevremya.ru

Только в Татарстане с начала 2022 года (по состоянию на начало ноября) возбудили 949 уголовных дел из-за неуплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей (ч. 1 ст. 157 УК РФ). К административной ответственности привлекли более 2 тысяч неплательщиков (в том числе и тех, кто платил алименты в неполном объеме).

В Госсовете республики предлагали не приостанавливать взыскание алиментов с мобилизованных «в целях сохранения материальной поддержки несовершеннолетних детей».

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Маргарита Головатенко