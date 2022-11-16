В Татарстане с начала года возбудили 949 уголовных дел из-за неуплаты алиментов

В Татарстане с начала 2022 года возбудили 949 уголовных дел из-за неуплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей (ч. 1 ст. 157 УК РФ). Из них 175 уплачивали алименты частично, сообщает пресс-служба ГУФССП России по республике.

Уточняется, что к административной ответственности привлечены более 2 тысяч неплательщиков (в том числе и те, кто платил алименты в неполном объеме).

В ведомстве напомнили, что с 10 января текущего года в России вступили в силу изменения в законодательстве, согласно которыми неплательщики алиментов привлекаются к административной и уголовной ответственности даже при условии частичной выплаты. Ранее это делалось лишь в случае «неуплаты без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание детей».

Чтобы освободиться от уголовной ответственности должник, должен уплатить задолженность по алиментам в полном объеме. Так, с начала года в Татарстане прекращено 12 уголовных дел на общую сумму почти 1,8 млн рублей. В рамках еще трех материалов приставы проводили проверки по вопросу возбуждения дела. Должники полностью погасили долги перед своими детьми.

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане за 7 месяцев текущего года судебные приставы взыскали 348 миллионов рублей по алиментным платежам. В прошлом году в аналогичном периоде взысканная сумма составляла порядка 301 млн рублей.

Приставы наложили 1 226 арестов на имущество неплательщиков, 2 415 должников ограничили в пользовании специальным правом в виде права управления транспортными средствами, вынесли 10 271 постановление о временном ограничении на выезд должника, 1 522 должника привлекли к административной ответственности по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» (ст. 5.35.1 КоАП РФ).

В конце июля президент республики Рустам Минниханов сообщил, что по итогам первого полугодия 2022 года в Татарстане должники выплатили алименты на 291 миллион рублей. Много это или мало — разбиралось «Реальное время»



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Максим Кокунин