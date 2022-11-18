Госсовет Татарстана предложил не приостанавливать взыскание алиментов с мобилизованных

Госсовет Татарстана намерен направить в Госдуму обращение с предложением не приостанавливать взыскание алиментов с мобилизованных граждан, постановление приняли в пятницу на заседании парламента республики.



— В целях сохранения материальной поддержки несовершеннолетних детей, а также нетрудоспособных, нуждающихся в помощи родителей парламентарии предлагают не приостанавливать взыскание алиментов с граждан, призванных на военную службу по мобилизации, — сообщает пресс-служба Госсовета Татарстана.

Как отметила председатель Комитета по социальной политике Светлана Захарова, если должник освобождается от своих алиментных обязательств, его дети или нуждающиеся в помощи родители лишаются материальной поддержки. По ее словам, для многих получение алиментов — одно из основных средств к существованию.

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане с начала 2022 года возбудили 949 уголовных дел из-за неуплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей (ч. 1 ст. 157 УК РФ). Из них 175 уплачивали алименты частично. К административной ответственности привлечены более 2 тысяч неплательщиков (в том числе и те, кто платил алименты в неполном объеме).



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Маргарита Головатенко