На бесплатную связь для семей мобилизованных «Таттелеком» выделит около 5 млн рублей

С октября компания «Таттелеком» проводит акцию — на полгода бесплатно предоставляет домашний интернет и телевидение семьям мобилизованных татарстанцев. К сегодняшнему дню связь по этой программе получают порядка 1 400 семей, с середины ноября (когда заявок было 800) их количество выросло на 79%. Больше всего заявок на получение льготы поступает от жителей Альметьевска, Арска, Елабуги, Набережных Челнов, Нижнекамска и Чистополя.

Обеспечение связью такого количества домохозяйств будет обходиться компании примерно в 790 тысяч рублей ежемесячно. Таким образом, общая сумма для «Таттелекома» составит около 5 миллионов рублей.

Заявки от семей мобилизованных продолжают приниматься до конца декабря текущего года. Дополнительную информацию можно получить на сайте, в офисах продаж или по телефону: (843) 222-22-22.

