Бесплатными услугами связи от «Таттелекома» уже воспользовались 800 семей мобилизованных из Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов объявил поддержку семей военнослужащих приоритетной задачей, которая требует внимания в постоянном режиме. В свою очередь компания «Таттелеком» помогает родственникам мобилизованных татарстанцев, с 17 октября предоставляя им бесплатный интернет и телевидение на 6 месяцев с момента обращения.

Фото: kzn.ru/Денис Гордийко

К сегодняшнему дню «Таттелеком» принял уже 800 обращений от родственников участников СВО из Татарстана. Максимальное количество заявок поступило от жителей Альметьевска, Елабуги и Набережных Челнов. На обеспечение этой меры поддержки «Таттелеком» каждый месяц выделяет порядка полумиллиона рублей.

Заявку на льготные условия по услугам связи можно подать до 31 декабря текущего года включительно. Дополнительная информация — на сайте или по телефону: (843) 222-22-22.