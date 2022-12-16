Исследование: каждый второй житель Казани будет рад подарку-сюрпризу

27% казанцев предпочитают заранее заказывать подарки, рассказывая близким о своих предпочтениях. Почти каждый второй житель Казани будет рад сюрпризу от второй половинки. Об этом сообщает сервис SuperJob.

Так, на этот Новый год ждать подарок-сюрприз будет 34% населения, намекать или прямо говорить о своих пожеланиях — каждый пятый (20%). 32% опрошенных поделились, что ничего не дарят своим вторым половинкам. Оказалось, что 27% женщин, 13% мужчин предпочитают заранее сказать, что бы они хотели получить на праздник. А подарку-сюрпризу обрадуется 37% мужчин, 30% среди женщин.

Фото: pxhere.com

Напомним, чтобы подобрать хороший подарок, нужно хорошо знать предпочтения именинника. У всех они очень разные. Если судить по опросу, то, что бесполезно для одного, другого может очень порадовать.



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Диана Фатыхова