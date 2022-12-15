Татарстанский депутат-доброволец отчитался о гуманитарной помощи в зоне СВО

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафеев, отправившийся добровольцем на передовую СВО, передал видеообращение Госсовету республики. В нем он высказал благодарность за отправку очередной гуманитарной помощи нашим бойцам-землякам, находящимся на фронте на Украине.

— Выражаю благодарность за поддержку. Мы сделаем все, чтобы мир наступил как можно раньше, — сообщил он, выступая в камуфляжной форме с боевым автоматом.

Татарстанским солдатам привезли медикаменты, продукты длительного хранения и другие предметы первой необходимости. Также своим ходом приехали два автомобиля УАЗ, рассказал экс-глава Конституционного суда Татарстана Фархад Хуснутдинов. Вчера он вернулся из поездки по доставке гуманитарной помощи в зону СВО. По его словам, груз принимал Эдуард Шарафеев, который находится на передовой и хорошо знает, в чем нуждаются солдаты.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Только по состоянию на конец ноября жители Татарстана собрали для мобилизованных 34,6 млн рублей. На собранные средства закупили предметы первой необходимости в быту.



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Луиза Игнатьева