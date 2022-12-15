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Инициативу Татарстана о штрафах за неуважение к госсимволам регионов поддержали другие республики

10:21, 15.12.2022
Инициативу Татарстана о штрафах за неуважение к госсимволам регионов поддержали другие республики
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Инициатива Татарстана о введении штрафов и арестов за неуважение к государственным символам регионов — флагам и гербам — нашла поддержку у других регионов, сообщает «Коммерсант».

Положительные отзывы на внесенный в Госдуму законопроект направили как минимум четыре национальные республики — Госсобрание (Ил тумэн) Якутии, Народное собрание Карачаево-Черкесии, парламент Кабардино-Балкарии и Госсовет Коми.

Отзывы других регионов пока не опубликованы, хотя вчера был последний день, когда принимались предложения и замечания к законопроекту.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Законопроект поступил в Госдуму в октябре этого года. Инициативу об ответственности за распространение в интернете информации, выражающей в неприличной форме явное неуважение в отношении официальных государственных символов регионов России, депутаты Госсовета Татарстана единогласно поддержали в середине июля.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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