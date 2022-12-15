В Казани меняют канализационную трубу, которая регулярно топила жителей отходами

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Меняют неисправную канализационную трубу на новую в Казани у дома 19/6 по Сибирскому тракту. Местные жители несколько месяцев терпели регулярные затопления своих квартир отходами, сообщает ГТРК «Татарстан».

— У каждого подъезда свой выпускной канал, в данном подъезде выпуск был неисправен, совместно с «Водоканалом», совместно с управляющей компанией было принято решение о замене данного аварийного выпуска на новый, — объяснил заместитель директора управляющей компании «Сервис Гарант» Михаил Шошов.

Жителям обещают справиться со всеми работами за день, максимум два. Трубу установят большего диметра, чем прежде, и по всей длине выпускного канала — от подвала до коллектора. Контролирует процесс Госжилинспекция Татарстана.



Фото: скриншот

Напомним, в ноябре жители этого дома жаловались на регулярные потопы канализационными отходами. Стоки заливали квартиры через ванную или унитаз. Причина тому — засор выпуска, который «зарос» жиром. Этот выпуск периодически должен промывать «Водоканал». Однако этим никто не занимался до освещения темы журналистами.

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Елизавета Пуншева