В Самаре рассмотрят жалобы на приговор экс-главы Фонда соцстраха в Татарстане

Сегодня Шестой кассационный суд оценит законность решений по уголовному делу осужденного за взятку экс-управляющего регионального отделения Фонда соцстраха Павла Лоханова. Его адвокаты Павел Мазуренко и Вадим Максимов оспаривают приговор Московского суда Казани и апелляционное определение Верховного суда РТ, передает журналист «Реального времени».



Напомним, в июне Московский райсуд Казани признал Лоханова виновным в получении первого транша взятки (2,4 млн рублей от общей суммы в 4 млн) и наказал его 9 годами колонии строгого режима. В августе Верховный суд Татарстана снизил срок посадки на один год, но признал вину экс-чиновника доказанной. Согласно приговору, чиновник получил деньги от представителя «РСС-Мед» за попустительство этой фирме при рассмотрении арбитражного дела по иску Фонда соцстраха к «РСС-Мед» ввиду поставки с нарушениями условий контракта. Иск ФСС выставил на 14 млн рублей, суд снизил его до 100 тысяч.

В ходе предварительного следствия экс-глава ФСС в Татарстане признал сам факт получения денег, но настаивал, что никаких преференций фирме не оказывал, а на исход судебного дела повлиять не мог.

«Меня втянули в чудовищную провокацию с целью убрать меня с дороги и продолжить безответственный бизнес», — заявлял он в Верховном суде РТ. — Вся комбинация изначально была задумана с целью обвинения меня во взятке. Иначе зачем было давать деньги, если ФСС [в суде] до конца отстаивала свою позицию по иску?! Да, я признаю, что допустил конфликт интересов. Но не действовал как должностное лицо...»