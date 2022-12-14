Нефтехимики прокомментировали кратковременное превышение ПДК в пробах воздуха промзоны

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Экологи выявили кратковременное превышение ПДК в пробах воздуха Нижнекамской промышленной зоны, отобранных в момент пожара на производстве каучуков. Пробы атмосферного воздуха были отобраны в четырех различных точках — как в жилом массиве, так и на границе санитарно-защитной зоны предприятия.

По результатам проведенных анализов зафиксированы превышения в следующих точках:

— в жилом массиве населенного пункта Прости по ацетальдегиду в 1,6 ПДК, пропионовому альдегиду в 2,2 ПДК, что по формальным критериям относится к категории незначительных для данных веществ, относящихся к классу низкой и средней токсичности.

— на границе санитарно-защитной зоны с подветренной стороны у населенного пункта Прости (автодорога в сторону СНТ) по пропионовому альдегиду в 2,6 ПДК, метилацетату в 2,1 ПДК, ацетальдегиду в 45 ПДК, акролеину в 42 ПДК. Два показателя, по которым выявлено превышение — метилацетат и акролеин не используются и не получаются в результатах деятельности «Нижнекамскнефтехима». Требуется дополнительный анализ причин появления веществ.

Для контроля качества воздуха 13 декабря специалисты Закамского ТУ Министерства экологии РТ произвели забор воздуха в аналогичных точках, примыкающих к Нижнекамской промышленной зоне. По результатам не выявлено превышений ПДК ни по одному из контролируемых веществ.

Результаты обоих анализов переданы в территориальный отдел Росприроднадзора Нижнекамска.

Специалисты НКНХ ознакомились с протоколом взятых проб лаборатории закамского территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ. Выявленные превышения предельно допустимых концентраций относятся в основном к веществам, не используемым и не получаемым в результатах деятельности «Нижнекамскнефтехима», и не могут являться продуктами горения.



Предприятием с момента возникновения пожара был организован оперативный контроль качества атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны с периодичностью отборов каждые 2 часа. Контроль осуществлялся по 21 показателю, напрямую связанному с деятельностью «Нижнекамскнефтехима», а также по загрязняющим веществам, которые могут образовываться при горении. Превышения ПДК загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной зоны не обнаружены.



Расхождения в данных лаборатории предприятия и лаборатории закамского территориального управления допустимы с учетом разных точек забора воздуха и разного состава аналитического оборудования. Для контроля качества воздуха 13 декабря МЭПР по РТ произведен забор воздуха, по результатам анализов превышений нет.