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С Бразильской конфедерации футбола хотят взыскать 200 тысяч долларов за выброшенного кота

16:55, 14.12.2022 1
С Бразильской конфедерации футбола хотят взыскать 200 тысяч долларов за выброшенного кота
Фото: YouTube.com/BeanymanSports (скриншот видео)

Бразильская конфедерация футбола получила иск в $200 тысяч. Об этом сообщает газета El Grafico.

Судебный иск против конфедерации подала группа неправительственных организаций, которая занимается защитой животных. Они хотят взыскать с ответчиков деньги за инцидент, который произошел еще 7 декабря.

В тот день во время пресс-конференции пресс-атташе сборной Бразилии Винисиус Родригес выбросил кота со стола. Этот поступок вызвал общественный резонанс.

Фото: pixabay.com

Напомним, сборная Бразилии уступила Хорватии во время четвертьфинала в серии пенальти. Таким образом, пятикратные чемпионы мира досрочно покинули турнир в Катаре.

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Айрат Назипов
СпортФутбол

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:12
    ну и аппетиты у это организации!
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