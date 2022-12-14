В Татарстане зафиксировали случай смерти от коронавируса впервые с конца ноября

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане выявили один случай смерти от коронавируса. Общее число летальных случаев возросло до 2 008, следует из данных федерального оперштаба.

О последнем случае смерти от COVID-19 в Татарстане сообщалось 30 ноября. Умер один заболевший.

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 98 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализированы 26 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Всего на 14 декабря в Татарстане зарегистрировано 191 745 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 188 690 человек, в том числе 117 за минувшие сутки.

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Маргарита Головатенко