В Татарстане за сутки зарегистрировано 98 новых случаев заражения COVID-19

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 98 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализированы 26 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.



Всего на 14 декабря в Татарстане зарегистрировано 191 745 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 188 690 человек, в том числе 117 за минувшие сутки.

Умерли за весь период 2 008 человек. За последние сутки выявлен один летальный случай коронавируса.

Фото: realnoevremya.ru

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Маргарита Головатенко