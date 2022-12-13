Главное о коронавирусе на 13 декабря: памятник жертвам COVID-19 в Словакии, россияне закупают маски

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

В Татарстане в среднем проводят 7 тысяч тестов на COVID-19 в день



За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 97 человек. Всего на 13 декабря в республике зарегистрировано 191 647 случаев коронавируса. Выздоровели за весь период 188 573 человека, за минувшие сутки — 187. Всего скончались 2 007 татарстанцев, за последние сутки — ни одного. Госпитализировали еще 7 человек.

Максимальная мощность лабораторной базы Татарстана — 13 286 исследований на коронавирус в день. На сегодняшний день в республике в среднем проводится по 7 тысяч тестов в день.

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов (архив)

Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Татарстану, 10,6% исследований на коронавирус в республике проведены лабораториями бюджетного учреждения, 74,6% ‒ в государственных медорганизациях. Еще 14,8% тестов выполнены частными лабораториями.

Минздрав: болезни печени — предвестники тяжелой формы COVID-19

За последние сутки в России выявили 5 977 случаев коронавируса, выздоровели 6 838 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 21 677 505, а выздоровевших — до 21 073 454. Госпитализировали за сутки 1 640 человек. Умерли за сутки 59 россиян. За весь период в России от коронавируса скончались 392 720 человек.

Хронические заболевания печени могут стать предвестниками развития тяжелой формы COVID-19, сообщил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов. По его словам, коронавирус может привести к острой печеночной недостаточности.

Обновленные антигенные составы вакцин от коронавируса прошли доклинические исследования. По словам руководителя референсного центра по COVID-19 Центра имени Гамалеи Владимира Гущина, сейчас ученые ждут изменения законодательства. Это позволит своевременно менять состав вакцин.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Зампредседателя столичной Общественной наблюдательной комиссии Ольга Дружинина считает что, в следственных изоляторах Москвы превышен лимит заключенных. По ее словам, количество людей под стражей увеличилось во время пандемии коронавируса.

За последние две недели траты россиян на противовирусные препараты выросли в 1,6 раза по сравнению со второй половиной ноября. С 28 ноября по 9 декабря они потратили 175 миллионов рублей. Также жители России стали активнее закупать маски. Траты на них за две недели выросли на 7%, до 3,6 миллиона рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области Андрей Продеус заявил, что если пациент заражен гриппом и коронавирусом, то чаще его состояние немного улучшается. При этом специалист отметил, что позднее заболевший вновь почувствует ухудшение состояния.

Легкие формы коронавируса влияют на кишечник

В мире коронавирусом нового типа на 08.20 (мск) заразились 649 703 433 раз, 6 654 569 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (99 470 198). На второй строчке — Индия (44 676 318), на третьей — Франция (38 717 933), на четвертой — Бразилия (35 643 770), на пятой — Германия (36 812 671).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 084 651). За ними следуют Бразилия (691 015), Индия (530 658), Россия (384 749), данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (330 701).



За время пандемии было сделано 13 101 448 568 инъекций вакцины против коронавируса

Власти Гонконга отменили трехдневные коронавирусные ограничения для въезжающих. По словам главы администрации Джона Ли, решение приняли исходя из последних данных по COVID-19 и оценок рисков. Теперь пассажиры, которые прибыли в Гонконг с отрицательным тестом на коронавирус, больше не будут получать «оранжевый код здоровья» в специальном приложении на смартфонах.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Словакии возведут памятник жертвам пандемии коронавируса. По информации агентства CTK, объект установят в Братиславе на территории вокруг Ружиновского озера. Памятник будет состоять из семи монументальных причалов, на которых установят приспособления, способствующие созданию на поверхности озера искусственных волн. При появлении людей, приспособления будут автоматически включаться с помощью специального датчика. Сооружение установят на пожертвования организаций и граждан.

В Шанхае отменили требование об обязательном сканировании специального QR-когда, который позволял посещать общественные места и отслеживал перемещение людей. Он же помогал выявить потенциальные контакты с заболевшими COVID-19. Теперь требование распространяется только на больницы, детсады, школы, вузы и другие места, в которых действуют особые правила эпидемического контроля.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Специалисты из Калифорнийского университета в Сан-Франциско выяснили, что легкие формы коронавируса влияют на микрофлору кишечника. В исследованиях участвовали 18 человек, 14 из которых перенесли COVID-19. Эксперимент предполагал, что пациентов будут обследовать в течение полугода. У каждого из них взяли анализы, включая пробы микрофлоры кишечника. Главной целью ученых было выяснить, как изменится состав и количество кишечных бактерий через некоторый промежуток времени после заболевания. В результате выяснилось, что коронавирус приводит к явным изменениям в кишечном микробиоме.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Антон Гаврилов